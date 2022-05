Fiscalização da PRF flagra 41% dos veículos com problemas nos freios

Dos veículos de carga que passaram pela BR-163/364 em Mato Grosso durante a ação de fiscalização de freios, 41% apresentavam algum defeito no sistema de frenagem. A operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal em parceria com a Concessionária Rota do Oeste busca verificar a situação dos caminhões e carretas que passam pelo principal corredor de escoamento de produção agrícola do país e orientar os condutores sobre a manutenção veicular.

A ação foi realizada em dois pontos. Na BR-364 ao sul de Mato Grosso, onde a rodovia sobrepõe a BR-163, a atividade aconteceu no km 319, em Campo Verde, entre os dias 19 e 20 de maio. A escolha do local foi estratégica por anteceder a descida da Serra de São Vicente, onde a boa funcionalidade dos freios é de suma importância para trafegar no terreno íngreme. Já entre os dias 25 e 26, a PRF e a Rota do Oeste se reuniram em Rondonópolis, no posto de fiscalização localizado no km 211, para a operação.

Do total de veículos com falhas, a maior parte apresentava isolamento dos freios. A prática é uma tentativa de retardar a manutenção dos freios ABS, mas representa sérios riscos aos ocupantes do veículo como explicou o diretor de Operações da Rota do Oeste, Wilson Ferreira: “Sem o funcionamento pleno do sistema de freios o veículo está sujeito a instabilidade e a perda do controle do condutor. O resultado pode ser acidentes graves ou até fatais.” Ferreira alerta ainda para o condicionamento adequado da carga nos caminhões e carretas, outro fator que, caso defasado, causa acidentes por perda de controle veicular. “Essa atitude coloca em risco não apenas a vida do condutor, mas dos demais usuários da rodovia e das equipes de socorro médico e mecânico também”, conclui.

Para que os condutores não sigam viagem correndo riscos devido ao mau funcionamento dos freios, o chefe da delegacia da PRF em Campo Verde, Márcio Júnior, esclarece que o veículo é retido pela PRF no local da fiscalização até a resolução do problema. Caso a adequação não seja viável de imediato, o veículo é levado ao pátio da PRF até que o reparo seja feito. “Essa é uma medida educativa para impedir que os motoristas continuem trafegando com o veículo sem a devida manutenção” destaca Júnior, mencionando não se tratar de uma penalidade.

A fiscalização é parte das ações educativas que marcaram a campanha Maio Amarelo, que tem o objetivo de tornar o trânsito urbano e rodoviário cada vez mais seguro. Na BR-163/MT, os usuários contam com a Concessionária Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para garantir segurança viária e compartilhar informações importantes aos motoristas com base no o tema da campanha nacional de 2022, “Juntos salvamos vida”. A orientação tanto dos policiais quanto dos usuários da rodovia sobre a verificação dos freios ficou por conta de colaboradores que atuam na manutenção veicular da frota da Concessionária.