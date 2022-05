Flamengo vence por 2 a 1 o Sporting Cristal pela Libertadores

Já classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Flamengo entrou em campo nesta terça-feira (24) e venceu o Sporting Cristal (Peru), por 2 a 1. Com o resultado, o Mengão terminou na liderança do Grupo H, com a 16 pontos e manteve sua invencibilidade na fase de grupos, com 5 vitórias e 1 empate.

Dominando o primeiro tempo, o Fla abriu o placar após o lançamento certeiro de David Luiz, para Isla chutar ao gol. Apesar da criação da jogada ser toda rubro-negra, a bola acabou desviando no jogador do Sporting Cristal, o zagueiro Madrid, e foi contabilizado como gol contra.

Sabendo administrar a partida, a equipe da Gávea ampliou o placar na segunda etapa, com gol de Pedro de cabeça, após cobrança de falta de Andreas Pereira. Este é o quinto tento seguido do atacante, em seis jogos do Mengão.

Ao final do segundo tempo, Gonzáles diminuiu para o Sporting Cristal, que bateu cruzado em cima de Hugo Souza, que acabou permitindo o gol da equipe peruana.

O Flamengo volta seus olhares para o Fla-Flu no domingo (28), às 18h00 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro . No primeiro encontro diante do Fluminense nos pontos corridos, o Mengão precisa continuar pontuando para subir na tabela, no qual se encontra em 14ª posição, com 9 pontos.

Ficha técnica

Flamengo 2 x 1 Sporting Cristal – PER

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Data: (23/05) às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Auxiliares: Carlos Lopez e Jackson Diaz (ambos Venezuela)

Cartões amarelos: Tavara e Yotún (Sporting Cristal) e João Gomes (Flamengo)

Gol: Madrid em gol contra aos 30’/2°T e Pedro aos 28’/2°T (Flamengo), Gonzáles aos 39’/2°T

FLAMENGO: Hugo; Ayrton Lucas, David Luiz, Pablo e Isla (Rodinei); Lázaro (Victor Hugo), Thiago Maia, João Gomes (Andreas Pereira), Marinho (Bruno Henrique), Pedro e Gabigol. Técnico: Paulo Souza

SPORTING CRISTAL: Alejandro Duarte, Madrid, Chávez, Loyola, Merlo; Yotún e Tavara (Castillo), Calcaterra (Sosa), Gonzáles, J. Lora e Ávila (Grimaldo). Técnico: Roberto Mosquera.