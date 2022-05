Foragido da justiça e comparsa são presos após furto em propriedade rural

Dois homens de 30 e 44 anos foram presos em uma ação conjunta da Polícia Civil (PC) e Polícia Militar (PM) suspeitos de furtar uma propriedade rural na região de Poxoréo (MT). A prisão foi feita nesta quinta-feira (19) na cidade de Poxoréo.

O crime de furto aconteceu na segunda-feira (16/05) onde os suspeitos entraram na fazenda localizada na região do Distrito de Paraíso do Leste, cortaram a cerca e furtaram diversos objetos inclusive um veículo Fiat Strada que foi abandonado em uma estrada próximo ao local do furto.

Durante investigações foi constatado que o suspeito de 44 anos usava nome falso para ocultar alguns crimes cometidos no Estado do Tocantins (TO).

A PC encontrou no banco nacional de mandado de prisão, dois mandados em aberto expedido pela comarca do estado do Tocantins contra o suspeito pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

O indivíduo de 44 anos confessou que estava foragido e que realmente usava o nome falso por medo de ser preso. O indivíduo ainda confessou que ele e o comparsa de 30 anos furtaram os materiais da fazenda.

Diante das informações, a PC juntamente com o apoio da PM localizaram os materiais furtados escondidos em um matagal a aproximadamente 98 km da cidade de Poxoréo.

A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia para providências cabíveis.