Forças de Segurança de MT e Goiás apreendem 25 quilos de cocaína na divisa entre os dois Estados

Uma ação integrada do Grupo Especial de Fronteira de Mato Grosso (Gefron-MT) com o Comando de Operações de Divisas de Goiás (COD-GO), realizada no final da tarde desta quinta-feira (12), resultou na apreensão de 25,7 quilos de pasta base de cocaína, avaliados em R$ 800 mil.

A droga estava em um veículo que saiu da Bolívia e seguia por Goiás. A abordagem e apreensão ocorreram em uma estrada vicinal no município de Chapadão do Céu (GO).

O Gefron levantou as informações que levaram à identificação e ao possível trajeto do veículo, um Ford Ecosport, preto, sob o qual pesava a suspeita de tráfico de droga.

A partir daí policiais da unidade especializada daquele estado fizeram buscas e localizaram. Dividida em 25 tabletes, a cocaína estava armazenada em compartimentos ocultos de diversos pontos internos do veículo.

Conforme a narrativa do motorista, registrada pelos policiais, a droga seria levada para uma organização criminosa no Estado de São Paulo. Ele ainda confessou que receberia R$ 250 mil pelo transporte do entorpecente.

O homem e a carga foram encaminhados à Delegacia de Chapadão do Céu, em Goiás. Nesta operação, o prejuízo estimado ao crime organizado é de R$ 850 mil.