Governador nega negociação de vagões do VLT com prefeito do RJ

O governador Mauro Mendes (União Brasil) negou que o Governo do Estado esteja negociando a venda de vagões do VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) com a prefeitura do Rio de Janeiro. Segundo ele, os vagões sequer pertencem ao Estado.

“Esses vagões não são do estado de Mato Grosso. Nós entramos na justiça, falamos ‘leva pra vocês e devolva o meu dinheiro’. O governo não está negociando com ninguém pra vender vagão a, b ou c. E quem falar algo diferente disso está conversando fiado”, declarou.

Nesta segunda-feira (23), foi divulgado que representantes da prefeitura do Rio de Janeiro estiveram no Centro de Operações do VLT, localizado próximo ao aeroporto Marechal Rondon, para ver as condições dos 40 vagões que estão no local. Com a intenção de ampliar o modal, os cariocas elogiaram o estado de conservação dos vagões em Cuiabá.

Mauro Mendes explicou que a negociação por parte do Governo do Estado “não passa de fofoca”. “Zero de fundamento, zero ao cubo, zero ao quadrado. O que tem de real é uma ação que o Governo entrou na Justiça, dizendo levem embora, vocês praticaram corrupção, o contrato foi rescindido. Transitou e julgado, não tem mais contrato”, colocou o governador.

O governador explicou ainda que, em 2012, o Estado não contratou com o Consórcio VLT apenas os vagões, mas sim todo o conjunto envolvendo o VLT. Desta forma, cabe às empresas que formam o consórcio dar destino aos conjuntos contratados.