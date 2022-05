Governo de MT lamenta falecimento do desembargador do TRT, Nicanor Fávero Filho

O Governo de Mato Grosso lamenta o falecimento do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, Nicanor Fávero Filho, neste domingo (29.05), aos 58 anos. Nicanor Filho estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

“Eu e minha esposa Virginia externamos nossas condolências aos familiares e amigos. Que Deus dê forças para que possam superar esse momento difícil”, lamentou o governador Mauro Mendes.

Natural de Ribeirão Preto (SP), ingressou na magistratura do trabalho em setembro de 1993 e tomou posse como Desembargador do Trabalho em dezembro de 2017. Ocupou o cargo de Presidente e Corregedor do TRT-23 no biênio 2020/2021 e, atualmente, fazia parte da Segunda Turma de Julgamento do Tribunal.

O velório será nesta segunda-feira (30.05), a partir das 9h, no prédio da Corte do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (TRT-23).