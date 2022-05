Governo de MT paga salários dos servidores estaduais neste sábado

Os salários e proventos do mês de maio dos servidores públicos ativos, inativos e pensionistas começam a ser pagos pelo Governo de Mato Grosso neste sábado (28). A folha de pagamento líquida, segundo a Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual, da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), é de R$ 589.201.330.

Os valores pagos no sábado serão para os servidores que recebem o salário em conta no Banco do Brasil. Nos casos de portabilidade a outros bancos, o pagamento será creditado na segunda-feira (30.05).

Do total a ser pago, R$ 392,61 milhões destinam-se ao pagamento dos servidores ativos e R$ 196,58 milhões para inativos e pensionistas. As ordens de pagamento foram encaminhadas ao Banco do Brasil nesta sexta-feira (27.05).