Governo investe mais de R$ 50 milhões em município de MT

O Governo de Mato Grosso investiu mais de R$ 50,8 milhões no município de Sapezal (MT) em obras e ações em diversas áreas, como infraestrutura, educação e ações sociais. Os recursos são executados desde o início da gestão.

No município, os principais investimentos do Governo partem da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra). Somente para a recuperação de 103 km da MT-235, entre Sapezal e Campo Novo do Parecis, serão destinados cerca de R$ 41 milhões. Atualmente, o projeto da obra está em fase de elaboração. Ainda pela Sinfra há R$ 2,9 milhões para a pavimentação e drenagem futuras no loteamento do Residencial Jardim Primavera.

O Governo de Mato Grosso também realizou investimentos na educação local. Dentre as principais ações estão as obras de ampliação das salas das Escolas Estaduais André Antônio Maggi e Luis Frutuoso da Silva. Juntas, somam R$ 3,7 milhões em investimentos pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Escolas estaduais de Sapezal ainda receberam, ao longo da gestão, equipamentos e mobiliários novos, como 51 ar-condicionados e 50 conjuntos de carteiras escolares.

Outros investimentos

São mais de R$ 440 mil investidos em ações sociais para a população em situação de vulnerabilidade no município de Sapezal. Deste valor total, a Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) destinou R$ 72 mil para o atendimento de 58 famílias com transferência de renda. A pasta ainda distribuiu 2,3 mil cestas básicas, 882 cobertores e 50 filtros de barro.

Por meio da Desenvolve MT, o Governo de Mato Grosso investiu R$ 129 mil em capital de giro destinado às empresas comerciais varejistas e de prestação de serviços em Sapezal. O valor é referente a 2021.

A cultura local também recebeu investimento pelo Governo, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Foram cerca de R$ 100 mil em projetos contemplados pelos editais MT Nascentes, com recursos da Lei Aldir Blanc, e Movimentar Cultura.