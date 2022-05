Governo lança licitação para recuperar Rodovia do Peixe

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) lançou a licitação para recuperar o asfalto da MT-471, a Rodovia do Peixe em Rondonópolis. O trecho da estrada que será revitalizado tem 23,4 km de extensão, com um valor estimado em R$ 2.295.982,54.

A licitação será realizada na modalidade de Regime Diferenciado de Contratação (RDC), em lote único e com critério de menor preço. A abertura das propostas será no dia 31 de maio, às 09h, na Sala de Licitações da Sinfra-MT.

A Rodovia do Peixe é uma das principais atrações turísticas do município de Rondonópolis, margeando o Rio Vermelho em uma região com restaurantes, parques e atrações naturais. A recuperação do asfalto tem o objetivo de garantir a segurança dos usuários da rodovia, que também dá acesso à comunidades rurais.

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, lembra que o Governo do Estado vai realizar uma série de investimentos em estradas da região. Os processos para recuperação do Anel Viário, pavimentação da MT-338 até a Vila Naboreiro, e da MT-471 até o assentamento Carimã já foram abertos dentro da Sinfra-MT, e os editais serão publicados nos próximos dias.

“Além disso, nós estamos finalizando o acesso da Avenida W11 até a nova ponte sobre o Rio Vermelho, e vamos pavimentar a ligação entre Pedra Preta e o Terminal Ferroviário. São vários investimentos na região Sul, atendendo a determinação do governador Mauro Mendes em melhorar a infraestrutura das cidades”, afirmou.

Todas as informações sobre a licitação podem ser consultadas no site da Sinfra-MT. As licitações são todas transmitidas ao vivo no Canal do Youtube da Secretaria.