Grama para gatos: conheça os benefícios desta tendência

Se você é pai de gatos que moram em apartamento, aqui vai um fato muito interessante que talvez você não saiba sobre eles: os bichanos adoram se divertir na natureza e até mesmo comer graminha para gatos!

Mas, se você não tem um jardim na sua casa, pode ficar tranquilo. Hoje já existe uma maneira de proporcionar esse bem-estar para seu gatinho de uma forma muito simples: vasinhos com plantinhas para gatos.

Ricas em fibras, as plantinhas ajudam no trânsito intestinal dos gatos, auxiliando na eliminação das famosas bolas de pelo. Além disso, elas servem como um petisco saudável, natural e divertido que pode deixar seu gatinho mais relaxado e menos agressivo.

Mas, afinal, como escolher a plantinha?

Primeiro de tudo, dê preferência à plantinhas específicas para esta finalidade. Se você sair comprando qualquer espécie e em qualquer lugar, pode ser que cometa o erro de comprar plantas que são tóxicas para os animais.

Em sementes ou em mudas, as graminhas mais utilizadas são as de aveia, trigo, azevém e milho para pipoca. Ah, e lembre-se sempre de verificar se as plantas e sementes são livres de agrotóxicos, que podem fazer muito mal ao bichano.