Grupo de Pátio pediu a Russi que convencesse Marildes a desistir de pré-candidatura à AL

Desde que chegou ao PSB, o grupo liderado pelo prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, pediu, algumas vezes, que o presidente da sigla no Estado, deputado estadual Max Russi, convencesse a vereadora por Rondonópolis Marildes Ferreira a desistir de sua pré-candidatura à Assembleia Legislativa em 2022. A informação foi confirmada por uma fonte à coluna.

No grupo recém filiado ao PSB estão, além do prefeito, os pré-candidatos a deputado federal Neuma de Morais e Paulo José, além do pré-candidato a AL e atual presidente da Câmara, Roni Magnani. Na visão do grupo, o projeto deste último poderia sair prejudicado com a presença de Marildes no mesmo quintal.

Conforme o repassado, nenhuma das investidas foi feita diretamente a Marildes. A estratégia foi sempre costurar “por cima”. Atual presidente municipal do PSB, a vereadora se lançou pré-candidata à AL pouco antes da filiação em bloco do grupo de Pátio. À época, os apadrinhados do prefeito eram conhecidos como o ‘Trio Parada Dura’ do Solidariedade.

Outro incômodo do grupo com a pré-candidatura da vereadora se deu (e se dá) pelo posicionamento de embate que Marildes tem adotado na Câmara em relação ao Poder Executivo, especialmente nos temas ligados à Saúde. Ela é presidente da Comissão de Saúde na Casa de Leis e não tem poupado críticas ao prefeito e à secretária municipal Izalba Albuquerque. Os mais recentes casos envolvem as demissões de médicos da rede pública e a locação de um tomógrafo cuja emenda parlamentar para a compra já estava nos cofres da Prefeitura desde o final de 2021, como mostrou reportagem do portal Agora MT.