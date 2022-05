Guardas são afastados após agressão a mulher na Cracolândia

A Prefeitura de São Paulo Mulher afastou guardas que agrediram uma mulher na Cracolândia, região central de São Paulo. Imagens mostram o momento em que ela recebe golpes de cassetete e spray de pimenta no rosto. O caso aconteceu no entorno da Praça Princesa Isabel, região central de São Paulo, neste sábado (28).

Um vídeo divulgado pelo jornalista Caio Castor, em sua conta do Instagram, registrou a ação dos três agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana). As imagens mostram uma mulher, de vestido e boné, caminhando na direção contrária a três guardas. Em determinado momento, um deles se aproxima e a agride com um cassetete, na região do braço.

Segundos depois, outro agente joga um spray, aparentando ser spray de pimenta, no rosto da mulher, que se afasta do trio. A gravação foi interrompida e não é possível saber se a vítima precisou de atendimento médico.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que “afastou os agentes flagrados em atos inaceitáveis e que não representam o padrão de atuação da Guarda Civil Metropolitana”. Além disso, que “uma sindicância foi instaurada para apurar os fatos e aplicar as punições cabíveis”.

Em março deste ano, pessoas em situação de rua e usuários de drogas migraram da rua Helvétia e entornos da praça Júlio Prestes, para os arredores da Praça Princesa Isabel, intitulada de “Nova Cracolândia”. Em maio, ela foi desocupada em uma fase da Operação Caronte, da Polícia Civil. Os usuários de drogas tentam se fixar em outros pontos agora, como a Rua Helvétia.

Segundo dados oficiais obtidos pelo Ministério Público de São Paulo, a Cracolândia tem uma média de 500 pessoas durante o dia e 2.000 pessoas à noite.

Afastamento

A gestão municipal não compactua com irregularidades e todo caso de desvio de conduta é rigorosamente apurado.