Homem é assassinado a facadas enquanto aguardava para cortar o cabelo

Nelson Favoreto, de 43 anos, foi brutalmente assassinado enquanto aguardava para cortar cabelo em um salão de cabeleireiro do bairro Cidade Nova, no município de Guarantã do Norte. As imagens do circuito de monitoramento do estabelecimento comercial registraram toda a ação. As imagens são fortes. (vídeo abaixo).

O crime aconteceu na última quinta-feira (5). No vídeo, é possível ver outros dois homens entrando no salão. Eles cumprimentam um funcionário e em seguida, já sacando a faca da cintura, começam a golpear a vítima. As pessoas que estavam no salão e testemunharam o homicídio saem correndo.

Após os vários golpes, Nelson cai no chão. Em seguida, ele chega a se levantar. Mas, instantes depois, cai de novo. Outro vídeo mostra que os criminosos chegaram no estabelecimento em uma caminhonete de cor preta.

Segundo as informações, uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas nada pôde fazer pela vítima.

A Polícia Judiciária Civil deverá investigar o caso.

Veja o vídeo (IMAGENS FORTES)