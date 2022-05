Homem é assassinado com facada no pescoço em Rondonópolis

Um homem identificado sendo Edgleidson Gama Pereira, 34 anos, foi morto com um golpe de faca no pescoço, por volta das 02h30 da madrugada deste domingo (01), no bairro Vila Amizade, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência (BO), a Polícia Militar (PM) foi informada que havia um corpo caído na avenida Beira Rio possivelmente sem vida.

A guarnição se deslocou ao local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que constatou o óbito.

Conforme informações da PM a vítima utilizava tornozeleira eletrônica e tinhas passagens por homicídio doloso, roubo, receptação, injúria e dois mandados de prisão.