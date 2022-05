Homem é encontrado esfaqueado e sagrando muito às margens da MT-270

Um homem ainda não identificado foi encontrado com um grande corte nas costas e perdendo muito sangue na noite deste sábado (28) às margens da MT-270, saída de Rondonópolis. Populares que passavam pela via acionaram o Samu para prestar socorro.

As testemunhas afirmaram que ele estava pedindo socorro com manchas de sangue nas roupas e sujo de lama. Ele contou que estava de moto e, por isso, eles pensaram que se tratava de um acidente.

Com a chegada do Samu, foi constatado que se tratava de um corte nas costas. Nenhuma moto foi encontrada no local e ele não soube explicar o que estava acontecendo.

A vítima foi levada ao Hospital Regional.