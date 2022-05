Homem é morto a tiros quando seguia em motocicleta no Jardim Liberdade

Um homem ainda não identificado foi morto na tarde deste domingo (22), no Jardim Liberdade. Ele seguia pela via em uma motocicleta quando, segundo as informações, foi vítima de disparos de arma de fogo.

Após ser atingido, o homem andou por alguns metros e caiu ao lado da motocicleta, já sem vida, próximo a uma casa. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência esteve no local e constatou o óbito da vítima. Aproximadamente seis disparos foram ouvidos por testemunhas.

Ainda não há informações do homem atingido, nem as circunstâncias exatas deste homicídio ou quem possa ter efetuado os disparos de arma de fogo. As informações preliminares dão conta de dois indivíduos em uma outra moto, de cor preta, como sendo os autores deste crime.