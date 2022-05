Homem é preso após esfregar órgão genital em rosto de menina de 14 anos enquanto ela dormia

Um homem de 40 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (09) enquanto tentava fugir para Campo Grande após ser acusado de importunação sexual contra uma menina de 14 anos durante a madrugada. Ela estava dormindo na casa da tia que é cunhada do suspeito.

Segundo informações, a PRF recebeu a informação de que o suspeito de estupro estaria tentando embarcar em um ônibus para fugir de Rondonópolis. A Polícia Civil também estava atrás do suspeito e o encontrou na rodoviária, já com o bilhete de viagem comprado. Quando os policiais chegaram, a mãe da vítima estava discutindo com o suspeito e o acusando do crime.

No Boletim de Ocorrências, a menor contou que foi passar o dia e a noite na casa de uma tia, juntamente com a irmã de 5 anos, e durante a madrugada, acordou e notou o suspeito passando a mão pelo corpo e esfregando o órgão genital no rosto dela.

Ela levantou para pedir ajuda da tia, momento em que Vanderlei saiu e voltou para o quarto dele.