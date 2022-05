Homem é preso após invadir PSF e furtar vacinas contra a Covid e outros medicamentos

Um jovem de 28 anos foi preso pela Polícia Militar (PM), suspeito de invadir e furtar vacinas da unidade do Programa Saúde da Família (PSF) no Bairro Alfredo de Castro, na madrugada desta segunda-feira (16), em Rondonópolis (MT). A PM apreendeu um botijão de gás, 1 monitor de computador e 1 caixa contendo vacinas contra a Covid – 19.

Conforme informações, a PM recebeu uma denúncia informando sobre o furto e ao chegar no local encontrou o suspeito dentro do estabelecimento. Durante a busca pessoal foi encontrado dentro dos bolsos do suspeito diversas pomadas. Já na parte de fora do PSF, a PM encontrou o botijão de gás e o monitor de computador.

Uma caixa de vacinas também foi encontrada jogada no meio da rua.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência (BO), diversos armários, geladeira e outros objetos do estabelecimento foram destruídos.

Após a detenção, o indivíduo foi reconhecido em outra ocorrência que havia acontecido horas antes, onde ele é suspeito pelos crimes de ameaça, dano e furto após invadir a casa da ex-namorada e furtar um ‘cofrinho’ contendo várias moedas. Na residência, o homem danificou as portas e janelas e ainda ameaçou e tentou agredir a vítima.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.