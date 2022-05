Homem é preso suspeito de se masturbar na frente de crianças

Um homem de 54 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) na noite desta segunda-feira (30), no bairro Jardim Leblon, em Jaciara (MT). Ele deve responder pelos crimes contra dignidade sexual e ato obsceno.

A guarnição foi solicitada através do telefone de emergência pela mãe de uma criança informando que o suspeito que é vizinho da casa dela teria realizado ato obsceno na frente da filha.

A PM foi até o local, onde a mulher juntamente com a mãe de outra criança, relataram que as filhas, respectivamente, crianças de 6 e 11 anos, estavam andando de bicicleta em frente da residência onde moram, quando o suspeito ao visualizar que as elas estavam na rua, foi na janela, tirou as vestes e segurou o órgão genital.

Após perceber que as meninas estavam olhando saiu para o lado externo da residência, próximo à garagem, tirou novamente as vestes e começou a se masturbar.

Imediatamente as crianças chamaram as mães, o suspeito cessou o ato e entrou para dentro da residência.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para providências que o caso requer.