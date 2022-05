Homem joga bolo em quadro da Mona Lisa no Louvre

Mona Lisa, a pintura mais famosa do mundo, foi alvo de um novo ataque no domingo (30) quando um homem lançou um bolo, que não gerou consequências graças ao vidro blindado que a protege, segundo testemunhas nas redes sociais.

O incidente aconteceu na tarde de domingo. Várias fotos mostram o vidro de proteção da renomada obra de Leonardo da Vinci manchado de creme, enquanto um homem, que parece ser um guarda do museu, o limpa.

O museu do Louvre, que foi contatado pela AFP na noite de domingo, se recusou a fazer qualquer comentário nesta segunda-feira.

Um usuário do Twitter, que afirma ter presenciado o incidente, explica que o autor da ação foi um homem que usava uma peruca, que se levantou de uma cadeira de rodas e bateu no vidro, antes de jogar o bolo.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

— Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022