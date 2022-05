Homem morre após ser baleado durante briga em bar

Um homem morreu após ser baleado na avenida Celso Garcia, no Brás, área central da capital paulista, por volta das 4h desta segunda-feira (9).

Segundo a Polícia Militar, as equipes foram acionadas via 190 para uma briga em um bar. Quando chegaram no endereço, os policiais constataram que havia um homem baleado.

Ele foi socorrido e levado ao Pronto Socorro do Hospital da Santa Casa. De acordo com a Record TV, a vítima morreu a caminho da unidade médica.

Não há informações sobre as circunstâncias do crime. O caso é apresentado no 8° Distrito Policial, no Belém.