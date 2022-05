Homem perde guarda, mata filho e tira a própria vida

Um homem matou o próprio filho, de 8 anos, após um desentendimento em razão da guarda da criança, em um hotel no Jaçanã, zona norte de São Paulo, no domingo (8). Após o crime, ele tirou a própria vida.

A vítima, identificada como Johan Nijon Pelepenko, é filho de Jhoathan João Pelepenko, autor do crime, e sua ex-mulher.

Após o fim do relacionamento, há pouco mais de um ano, Jhoathan se mudou para o estado de Santa Catarina e passou a dividir a guarda da criança com a ex-esposa. De acordo com o repórter Thiago Gardinali, da Record TV, após uma disputa judicial, a mãe de Johan conseguiu a guarda unilateral do filho.

No sábado (7), Jhoathan retornou a São Paulo informando que queria ver o filho e, após conversa com a mulher, combinou que passaria o dia que antecede o Dia das Mães com a criança.

Com o acordo, a mãe de Johan arrumou a mochila com os pertences do filho, para que ele pudesse passar um tempo com o pai, e o levou até o local combinado.

Horas após encontrar o filho, Jhoathan ligou para a ex-companheira e ameaçou matar a criança caso ela não voltasse com a guarda compartilhada.

Preocupada com as ameaças, a mulher entrou em contato com a recepção do North Palace Hotel, local onde o ex-marido estava hospedado com Johan, e pediu para o recepcionista checar o quarto dos familiares. Ignorada pelo funcionário, a mãe da criança acionou a Polícia Militar para checar as condições de seu filho.

Segundo o Tenente Carvalho, responsável pela ocorrência, a corporação recebeu um acionamento para disparo de arma de fogo para a rua Santa Teresa de Jesus. No local, de acordo com a corporação, as equipes localizaram a mãe de Johan que informou que recebia ameaças do pai da criança via telefone.

Os policiais pediram que o porteiro entrasse em contato com o quarto dos hóspedes. Sem sucesso, os agentes se deslocaram até o dormitório e arrombaram a porta.

Dentro do quarto os agentes encontraram as vítimas já atingidas pelos disparos. Segundo a PM, o homem atirou contra o próprio filho e, em seguida, contra si. O óbito da criança e do atirador foi constatado ainda no local.

Em uma carta de despedida, deixada por Jhoathan, ele confirmou que o motivo do crime teria sido a disputa com a ex-mulher em relação à guarda do filho.

Equipes da 3ª Companhia do 5º Batalhão de Polícia Militar atenderam a ocorrência. O caso foi registrado no 8° DP (Brás).