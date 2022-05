Homem sofre tentativa de homicídio após discussão com credor

Um homem, ainda não identificado, foi vítima de tentativa de homicídio na tarde desta sexta-feira (13) no Distrito Industrial, em Rondonópolis-MT. Ele foi socorrido pela equipe de resgate com um corte profundo no rosto, possivelmente após ser atingido por uma foice. O crime teria acontecido após uma cobrança de dívida. Polícia está à procura do principal suspeito.

Conforme informações apuradas no local, a vítima, que faz uso de tornozeleira eletrônica, estava em casa, nos fundos de uma oficina mecânica, quando o suspeito chegou para cobrar uma dívida. Eles teriam iniciado uma discussão acalorada. Enfurecido, o credor teria pegado uma foice e tentando matar a vítima. O objeto foi encontrado no local onde aconteceu a tentativa de homicídio, mas a polícia não encontrou vestígios de sangue na foice.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e rapidamente socorreu o homem, que foi encaminhado ao hospital com um corte profundo na face.

A Polícia Militar esteve no local e está à procura do suspeito do crime, que fugiu do local.