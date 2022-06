Hospital Estadual implanta exame de espirometria para avaliar saúde pulmonar de pacientes

Quarenta pacientes do Hospital Estadual Santa Casa estão sendo submetidos a exames de espirometria para avaliação da saúde dos pulmões. O serviço de prestação de saúde foi intensificado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), nesta terça-feira (31.05), data alusiva ao Dia Mundial sem Tabaco, criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para alertar a sociedade sobre os riscos causados no organismo pelos fumantes.

“Tivemos essa iniciativa de tratar sobre o tema para conscientizar as pessoas sobre os danos ocasionados por quem é fumante ativo e passivo. Por isso, estamos ofertando atendimento do exame e espirometria, com a chegada do equipamento aqui no Hospital Estadual Santa Casa. Vamos poder avaliar toda a função pulmonar do paciente”, declarou a diretora da Santa Casa Patricia Dourado.

Para realização do exame de espirometria, o paciente entra dentro de uma cabine que mede a capacidade de inspirar ou expirar o ar durante a respiração. A avaliação é feita quando o paciente realiza o sopro de equipamento que envia informações para o médico realizar a leitura e diagnosticar a real situação do desempenho do pulmão para realizar o tratamento do órgão.

Jucineia da Silva Sobrinho, foi uma das pacientes que realizou o exame para avaliação dos pulmões. Ela explicou que a realização da avaliação, vai ajudar para tratamento adequado histórico de pneumonias.

“A realização deste exame é muito importante, ainda mais no meu caso, que tive cinco pneumonias, embolia pulmonar, além de Covid-19 por duas vezes. Não é fácil viver com problema no pulmão, eu tenho dores nas costas, no peito e falta de ar. Então, vou ter um diagnóstico certo da doença e tratamento”, explicou a paciente.

A aquisição do equipamento para que o exame fosse realizado na Santa Casa, é resultado das tratativas com a Sociedade Brasileira de Pneumologia, realizada pela médica pneumologista e referência no assunto Solange Morais Montanha.

A pneumologia alertou que comunidade jovem estão mais propícias aos casos de doenças respiratórias, um reflexo negativo, ocasionado pelo consumo dos modernos cigarros.

“Os jovens estão sendo levados ao tabagismo pelo cigarro eletrônico, narguilé, que causam o mesmo malefício ao organismo, e é importante que a população entenda isso. O cigarro eletrônico é uma falsa ideia vendida pela indústria que as pessoas podem consumir ou até mesmo parar de fumar, mas precisamos mudar essa falsa ideia, explicou Solange Montanha.

A realização do exame de espirometria no paciente é realizada somente com pedido do médico pneumologista. Os interessados podem procurar o Hospital Estadual Santa de Cuiabá, localizado na Rua Clóvis Hugueney, número 141, no bairro Dom Aquino, próximo à Praça do Seminário.