Hospital Regional de Rondonópolis reabre 13 leitos de enfermaria na segunda-feira

O Hospital Regional de Rondonópolis reabre, a partir de segunda-feira (30), 13 leitos de enfermaria na unidade. Anteriormente, estes leitos estavam direcionados para pacientes em tratamento da Covid-19 e, após queda no número de internação em decorrência do coronavírus, o espaço passou por obra para melhorias e adaptações estruturais. Os leitos serão remanejados para o tratamento de doenças não infectocontagiosas.

Com a reabertura, a unidade de saúde passa a contar com o total de 133 leitos, entre enfermarias e UTIs. No dia 18 de maio, também foram reabertos 24 leitos clínicos, temporariamente suspensos em 13 de maio. Isto é, em cerca de 15 dias, o Hospital Regional de Rondonópolis reabriu mais de 30 leitos clínicos.

“É importante ressaltar que, neste ano, não houve fechamento de leitos de UTI no Hospital Regional de Rondonópolis. O hospital precisou suspender alguns leitos clínicos, mas que já estão sendo reabertos. Os leitos de UTI, que eram destinados ao atendimento da Covid-19, foram suspensos em 2021 e passam por readequação. O intuito é que esteja disponível uma nova especialidade em Terapia Intensiva, que melhor atenda toda a região”, disse a secretária de Estado de Saúde, Kelluby de Oliveira.

A unidade hospitalar passa por melhorias e ampliações desde 2019, com o objetivo de ofertar um serviço moderno e de qualidade à população. Já foi investido o montante de R$ 3 milhões na obra, que inclui reforma do Pronto Atendimento, da recepção e fachada, além da construção de novos leitos de enfermaria e UTI. Atualmente, a modernização da estrutura avança por outros setores da unidade.

Entre 2020 e 2022, houve ainda um investimento de R$ 7,4 milhões na aquisição de equipamentos para unidade de saúde.

O Hospital Regional de Rondonópolis é referência para 19 cidades da Região Sul de Mato Grosso e realiza atendimentos na área de cirurgia geral, neurologia, cirurgia pediátrica, cirurgia ortopédica, vascular, urologia, oftalmologia, bucomaxilo, pediatria clínica e ambulatório ginecológico, entre outros.