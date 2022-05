Hospital Regional fecha leitos e suspende cirurgias eletivas

Na última sexta-feira (13), o Hospital Regional de Rondonópolis informou ao Município que fechou 24 leitos de enfermaria e suspendeu a realização de cirurgias eletivas. O aviso foi formalizado em um documento enviado pela diretora da unidade, Kênia de Lima Gomes, que alegou que a medida se faz necessária como forma de garantir segurança aos atendimentos dos pacientes em função da redução na quantidade de profissionais de saúde que trabalham no hospital.

A medida, segue o memorando, precisou ser tomada em razão da falta de reposição de servidores como enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, auxiliar de farmácia e bioquímicos. Os trabalhadores foram desligados por pedido ou por fim de contrato e não houve a reposição por parte do Governo do Estado.

Foram bloqueados um total de 24 leitos, sendo 1 leito de isolamento, 8 leitos do hospital dia, 15 leitos ortopédicos, cinco leitos cirúrgicos e cinco leitos geral. Do total de leitos que eram disponibilizados, 120, restaram em funcionamento, 96.

Em função do bloqueio dos leitos no HR, os pacientes que necessitarem de vagas terão que ser encaminhados para outras unidades de saúde do Estado. A medida entrou em vigor já nesta sexta-feira (13) e deve ser mantida até que o Governo do Estado promova a contratação de servidores para repor a falta.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Saúde para saber quando o problema será solucionado, mas não obteve resposta. As informações são do jornal A Tribuna.