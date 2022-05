Idoso que viajava para buscar corpo de filho, se envolve em acidente e morre

Um idoso de 74 anos morreu após um acidente na rodovia MGC-369, entre as cidades de Alfenas e Campos Gerais, a 350 km de Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (9). A vítima se envolveu na batida quando viajava para buscar o corpo do filho, que veio a óbito em um hospital da região.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Valdomiro José da Silva estava no banco do passageiro do carro quando o veículo foi atingido por um caminhão que teria invadido a contramão.

Silva chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Alzira Velano, mas não resistiu aos ferimentos. O carro transportava outras três pessoas, que ficaram feridas e foram levadas para a mesma unidade de saúde. Uma das vítimas é o irmão de Silva, que segue internado.

O corpo do filho do idoso foi enterrado em Campos Gerais. Não há informações sobre o sepultamento de Silva. As causas do acidente serão investigadas.