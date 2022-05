Em Rondonópolis, IFMT abre vaga para professor de Matemática e estágio na área de Administração

O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) Campus Rondonópolis está com uma vaga aberta para professor temporário para a área de matemática. A vaga do edital 60/2022 é direcionada para ministração de aula no Ensino Médio e Superior. As inscrições seguem até o dia 19 de maio e serão feitas exclusivamente pelo site do www.selecao.ifmt.edu.br.

Para disputar a vaga basta possuir licenciatura na área, sendo assim o profissional classificado irá receber, dependendo da titulação R$ 5.831,21. Todo os cronograma do seletivo, encontra-se no edital.

Vaga para estagiário

O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) Campus Rondonópolis está com oportunidade aberta de estágio remunerado para o Ensino Superior através do edital 07/2022, sendo que são 2 vagas que podem ser preenchidas por estudantes dos cursos de Gestão de Recursos Humanos, Secretariado Executivo, Gestão Pública ou Administração. As inscrições serão realizadas até o dia 27 de maio.

O estagiário estudante de Nível Superior receberá durante o período em que estiver atuando, além de seguro contra acidentes pessoais, uma bolsa-auxílio no valor de R$ 787,98 e mais o auxílio-transporte no valor de R$ 220,00. Esse valor corresponde ao estágio de 20 horas semanais.

Para mais informações, acesse: www.roo.ifmt.edu.br.