Influencer Jesse Koz e seu cão, mortos nos EUA, estão retornando para serem enterrados no Brasil

O influenciador brasileiro Jesse Koz e seu cão Shurastey, mortos num acidente de carro na segunda-feira (23), no estado do Oregon (Estados Unidos), vão ser enterrados no Brasil. Uma vaquinha online conseguiu arrecadar R$ 120 mil para que a família pudesse se despedir dos dois na cidade em que moravam, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Koz e seu golden retriever percorriam o mundo num Fusca e estavam indo em direção ao Alasca quando aconteceu a batida com outro veículo. Com a meta de valor atingida, a família já iniciou os procedimentos para o translado dos corpos

O influenciador, de 29 anos, compartilhava toda a sua jornada nas redes sociais com o seus 247 mil seguidores, que estão, agora, lamentando a tragédia.

No perfil do Instragram de Koz há uma frase que internautas estão usando para compartilhar a tristeza: “Ou se morre como herói ou se vive o bastante para se tornar vilão”. De acordo com os fãs, Jesse morreu como herói.