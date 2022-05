Inscrições para a ‘Garota Exposul 2022’ começam nesta quarta-feira

A partir desta quarta-feira (18) estarão abertas as inscrições para a Garota Exposul 2022. As regras para inscrições estarão disponíveis nas redes sociais do evento (@exposuleuvou). A representante será conhecida no dia 08 de julho, quando ocorrerá o lançamento oficial da maior feira de Agropecuária, Industrial e Comercial do Sul de Mato Grosso.

De acordo com a organização do evento, os pré-requisitos para a inscrição é que a candidata tenha mais de 18 anos, que resida na Região Sul de Mato Grosso e tenha disponibilidade de tempo para atender a agenda de divulgação do evento.

Na final, que acontecerá no dia 08 de julho, serão selecionadas três garotas, que ocuparão os cargos respectivamente de Garota Exposul, Garota Country e Garota Rodeio. Além disso, as três receberão uma premiação em dinheiro.

“O objetivo do evento é mostrar a beleza das garotas de Mato Grosso. E as candidatas escolhidas têm um papel fundamental no evento, e serão as estrelas da festa que acompanharão todo o processo de divulgação como pit stops, cavalgadas e entrevistas na imprensa”, disse Michel Pagno, diretor do Sindicato Rural.

VENDA DE PASSAPORTES

E para não perder nenhum destes shows da Exposul, na quarta-feira (10) Maiara e Maraísa, na quinta-feira (11) Henrique e Juliano, já sexta-feira (12) é a vez de Eduardo Costa, e para fechar no sábado (13) atração dupla com Simone e Simaria e Hugo e Guilherme.

O terceiro lote já está aberto para as vendas de passaportes no valor de R$ 180, com Ingresso Individual: R$140,00 e Meia entrada: R$ 70,00, e com pagamento facilitado via PIX, no débito ou podendo ser parcelado em até 3 vezes, com os pontos de vendas.

Confira os locais para adquirir o passaporte e de toda a família:

Loja West Country, Padaria Vip, TXC no shopping e Bandeirantes Calçados, ou pelo site: https://www.guicheweb.com.br/48-exposul_16667.