Inscrições para editais de fomento à cultura terminam nesta terça-feira

Serão encerradas, nesta terça-feira (31.05), as inscrições para os editais Viver Cultura, Estevão de Mendonça de Incentivo à Literatura Mato-Grossense e Rede Pontos de Cultura de Mato Grosso. Realizadas pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), as três seleções públicas totalizam R$ 14 milhões de investimento e irão contemplar mais de 380 projetos de diversos segmentos e linguagens artístico-culturais.

Os editais integram o maior programa de fomento à cultura da história de Mato Grosso e contam com recursos para atender a cadeia mato-grossense do livro, leitura e literatura, a rede de pontos de cultura e uma ampla gama de atividades abrangidas no mundo das artes e de vivências culturais.

“As inscrições vão só até às 18 horas desta terça-feira, dia 31. Contamos com você, trabalhador e trabalhadora da cultura, para promovermos ações culturais em todo o Estado”, destaca o secretário adjunto de Cultura da Secel, Jan Moura.

Os critérios, especificidades das propostas e modelos de documentação necessária para a inscrição estão disponíveis no site http://www.secel.mt.gov.br/editais. Para se inscrever, os interessados devem preencher e anexar os documentos diretamente ao formulário online de cada edital até as 18h. Confira os editais:

Viver Cultura

O mais abrangente dos três editais, o Viver Cultura conta com R$ 10 milhões de investimento para impulsionar variados segmentos culturais em todos os cantos do Estado. No total, serão selecionados 266 projetos nas categorias de criação e desenvolvimento de experiências artístico-culturais, ações formativas, práticas e vivências culturais, Cultura da Infância e da Pessoa Idosa, e mostras e festivais.

Rede Pontos de Cultura – Mato Grosso

Com R$ 2 milhões de investimento, o edital vai selecionar 40 projetos desenvolvidos nos espaços reconhecidos como Pontos de Cultura em Mato Grosso. O objetivo é impulsionar os espaços, que funcionam como instrumento de articulação de ações já existentes nas comunidades e compõem uma rede horizontal de articulação, recepção e disseminação de iniciativas culturais.

Estevão de Mendonça de Incentivo à Literatura

Em sua segunda edição, o edital dispõe de R$ 2 milhões para serem investidos em publicação de obras, projetos de fomento à leitura e de incentivo à escrita. Ao todo, serão 73 projetos selecionados, sendo 33 de publicação de obras, 18 de fomento à leitura e mais 22 de incentivo à escrita, visando estimular o surgimento de novos escritores.