Inscrições para processo seletivo em São José do Povo estão abertas

A Secretaria Municipal de Administração de São José do Povo publicou nesta semana o edital para o processo seletivo para preenchimento temporário de vagas, para cargos de nível fundamental, médio e superior para atender as secretarias municipais.

As vagas são para cadastro de reserva, para os cargos de nível fundamental são para jardineiro, motorista e operador de máquinas pesadas, para nível médio em Técnico de manutenção em equipamentos de informática, e para nível superior, bibliotecário e professor pedagogo.

Para a inscrição em nível superior o valor será de R$ 39,10, e para os demais níveis R$ 29,10. Pessoas de baixa renda inscritas no CadÚnico estão isentas do valor a ser pago na inscrição. Podem se inscrever brasileiros nato ou naturalizados, devem estar em dia com as obrigações eleitorais e militares e ter dezoito anos ou mais.

As inscrições seguem até o dia 26 de maio às 17h00, e deve ser efetuada por meio de entrega da ficha de inscrição do participante, e entregue junto com cópia de documento pessoal com foto das 12h00 às 17h00, na Prefeitura Municipal de São José do Povo-MT, que fica na Rua: José Salmem Hanze – 924 Centro, São José do Povo-MT, na Secretaria de Administração.

A prova objetiva será realizada no dia 04 de junho de 2022 das 08h00 às 11h00, na Escola Municipal Prof. Sebastião Gomes de Oliveira, localizada à MT 470. Já a prova de teste prático, nos termos do anexo IV, será composta de 03 testes com notas de 01 a 05 cada, onde será analisada a aptidão dos candidatos nos seguintes critérios: teste de verificação do veículo, de verificação do comando e desempenho de serviço na área.

O Regime Jurídico de contratação será por tempo determinado de até 01 ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo (Lei Municipal n. 517/2012).

Para mais informações o candidato pode procurar o das 12h00 às 17h00, ou pelos telefones 66 3494-1113 ou 66 3494-1137.