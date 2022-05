Investimentos do Governo de Mato Grosso ultrapassa mais de R$ 121 milhões em apenas um município

Em três anos de gestão, o Governo de Mato Grosso já investiu mais de R$ 121 milhões no município de Juara, para melhorias na malha viária, reforma de escolas, aplicações na Saúde e ações sociais e culturais, a fim de melhorar a qualidade de vida da população.

Uma das principais obras da região, e que está em andamento, é o asfaltamento das rodovias MT-325 e MT-160, no trecho de Juara a Alta Floresta. O projeto, executado pela Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra), prevê a pavimentação de 46 quilômetros e recebeu investimento de R$ 30,7 milhões.

O Estado também investe R$ 6 milhões para ampliação e pavimentação do aeródromo de Juara, a fim de aumentar a segurança dos passageiros e permitir que o local receba aeronaves maiores.

“Os investimentos em aeródromos são determinações do governador Mauro Mendes, para aumentar a integração entre as cidades, e facilitar que as pessoas se desloquem com mais facilidade. Mato Grosso é um estado de enormes dimensões, e aeroportos de qualidade vão impulsionar o desenvolvimento regional”, explicou o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira.

A região também recebeu mais de R$ 13 milhões para a construção de uma ponte sobre o Rio do Sangue, na MT-242, entre Brasnorte e Juara, que já foi entregue. Ainda, outras duas pontes, uma no Rio dos Peixes, na MT-338, entre Juara e Nova Monte Verde, e outra sobre o Rio Patos, na MT-242, entre Brianorte e Brasnorte, também estão em andamento, ao custo de R$ 12,7 e R$ 4,2 milhões, respectivamente.

Ao todo, os investimentos do Governo do Estado apenas na área de infraestrutura e logística do município já somaram R$ 116 milhões.

Educação

A educação também tem sido uma das áreas prioritárias do Governo, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci).

Em novembro de 2021, a Seciteci retomou a construção da Escola Técnica Estadual, contratada ainda em 2010 e paralisada em 2017. Com investimento de R$ 10,4 milhões, a obra foi destravada e tem prazo de 12 meses para ser concluída. O objetivo é o fortalecimento da qualificação técnica, afim de auxiliar as demandas do mercado de trabalho local.

Já por meio da Seduc, o Estado repassou mais de R$ 1 milhão para aquisição de computadores para os professores da rede estadual, bem como ajuda de custo para contratação de internet durante a pandemia da covid-19.

Outros investimentos

Dentre os investimentos do Governo no município ainda está o repasse de mais de R$ 1,8 milhão para estruturação do Hospital Municipal Elidia Marchietto Santillo.

Também foram investidos mais de R$ 700 mil em projetos culturais do município, com objetivo de fomentar as produções artísticas locais, bem como promover o esporte.

Já com o objetivo de auxiliar as famílias de Juara em situação de vulnerabilidade, o Estado também promoveu a distribuição de mais de 4,5 mil cestas básicas, além de 270 filtros de barros, para garantir que os moradores tenham acesso à água filtrada, e 1,2 mil cobertores. Ainda, por meio de transferência de renda, o Governo auxiliou mais de 430 famílias, garantindo a segurança alimentar dos mais necessitados.

“Além dessas maneiras encontradas para amenizar o sofrimento dos mais vulneráveis, principalmente no período de pandemia, ainda atuamos para promover a qualificação profissional dos beneficiários dessas ações, para que eles tenham condições para enfrentar o mercado de trabalho”, pontuou a secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Rosamaria Carvalho.