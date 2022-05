Irmão de Lúdio não emplaca e nome do PT ao Senado deverá ser ex-vereadora

Em busca de nomes ao Senado e Governo nestas eleições, o Partido dos Trabalhadores segue batendo cabeça. Dos nomes insistidos por parte da sigla, ao menos um já caiu. James Cabral, irmão do deputado estadual Lúdio Cabral, não foi o escolhido em uma votação interna.

James era o nome cotado ao Senado, mas acabou sendo vencido pela ex-vereadora Enelinda Scalla. O placar foi de 72 votos contra apenas 24. Como o adiantado pela coluna, Bastidores, porém, ainda é aguardada a decisão dos federados PCdoB e PV.

Ao Governo, para tentar fazer frente ao projeto de reeleição do atual governador Mauro Mendes, o PT segue com dois nomes no páreo: os professores universitários Reginaldo Araújo e Domingos Sávio