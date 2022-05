Irmãos mataram homem para vingar crime cometido há 16 anos, diz polícia

A Polícia Civil indiciou dois homens acusados de matar a facadas Nelson Favoreto, de 46 anos, no dia 5 de maio em Guarantã do Norte. O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário nesta quarta-feira (11).

A vítima foi atacada por duas pessoas a golpes de faca dentro de uma barbearia. Uma câmera de segurança do estabelecimento comercial registrou toda a ação. Nelson morreu ainda no local e os autores fugiram na sequência.

Na investigação, a Delegacia de Guarantã do Norte identificou os autores do crime como sendo dois irmãos. E. W. O., de 36 anos, foi preso em flagrante no dia do fato. O outro segue foragido.

Segundo a polícia, o homicídio foi motivado por vingança. Há 16 anos, a vítima matou e ocultou o cadáver de Alan Douglas Wagner de Oliveira, irmão dos indiciados. Desde então, Nelson foi jurado de morte.

No dia do fato, os dois irmãos viram Nelson no salão de cabeleireiro e passaram a premeditar o crime. Eles foram até a casa dos pais, pegaram duas facas na cozinha e retornaram ao local. Na barbearia, cumprimentaram o dono do local e atacaram a vítima com as facas, de surpresa e sem que Nelson pudesse ter qualquer chance de reação. Após o crime, os dois autores fugiram em uma caminhonete.

Os investigados foram indiciados por homicídio qualificado em razão de três circunstâncias: motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal).