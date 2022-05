Jaciara promove feira de artesanato e gastronomia do Vale São Lourenço

Trinta e seis expositores abriram a primeira edição da Feira de Artesanato e Gastronomia do Vale do São Lourenço, promovido pela Prefeitura de Jaciara, por meio da Secretaria-adjunta de Cultura.

O evento cultural foi realizado na sexta-feira (06.05) na Praça Tamoios, que reuniu moradores de Jaciara, Dom Aquino, São Pedro da Cipa, Juscimeira e também de Rondonópolis. A ação também contou com atrações do Coral Cia de Arte de Jaciara, sob a regência da professora Sara Martins e grupo de dança Império Junino, de Rondonópolis que apresentou o Siriri.

A barraca da dona Zelir Rodrigues, por exemplo, contava com jogos de cozinha, tapetes, pano de prato, toalhas de crochê, lustre acrílico, porta canetas, mudas, sementes e outros, contendo preços que variavam de R$30 a 240. Ela contou que a feira trouxe de volta animação aos feirantes.

“Eu estou com artesanato desde 1996. Comecei a pintar e depois fui aprimorando o crochê. Antigamente tinha a Casa do Artesão. Inclusive fui coordenadora da Casa. Então, essa feira trouxe mais animação para as pessoas daqui. Está muito bem organizada” , comentou a moradora do bairro São Sebastião.

Outra exposição foi da barraca do Ser Jaciarense, projeto implantado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, que mostrava produtos elaborados por alunos do curso de bolo, como bombons, doces, bolo gelado, pavês e torta salgada, com preços acessíveis, que variavam entre R$ 5 a R$ 12.

A prefeita Andréia Wagner (PSB) que prestigiou a abertura da feira, visitou cada barraca da exposição e elogiou o evento organizado pela Cultura Municipal.

“A Cultura está de parabéns por organizar esse evento. Aqui você pode ver tantos artesãos. O pessoal do Ser Jaciarense, por exemplo, está expondo os trabalhos na barraca, tudo aquilo que foi ensinado no curso de gastronomia. Também tem a barraca do Senar. Então, é uma oportunidade para mostrar o talento dos feirantes e ainda proporcionar lazer e diversão para a nossa população”, disse a gestora municipal.

Já o deputado estadual Max Russi (PSB), que esteve no local, comentou sobre o potencial turístico da cidade.

“É uma alegria participar deste evento. A Cultura está de parabéns! Jaciara é uma cidade turística e precisa disso. Criar esses eventos, integrar famílias jaciarenses e de todo o Vale como Jaciara fez agora. Dar oportunidades para agricultura familiar e seus produtos, gerando renda e emprego, como foi o caso da exposição da Apivale com seu mel e derivados. E, também, àqueles que visitam o município, além dos artistas locais”, salientou o parlamentar estadual.

Próxima Edição – Devido ao sucesso do evento, a Secretaria-adjunta de Cultura já estuda o próximo espaço para realizar a segunda edição da Feira de Artesanato e Gastronomia – Vale do São Lourenço. A idéia, segundo a secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, é realizar outras edições do evento em pontos diferentes da cidade.

“O evento foi um sucesso e, não poderia deixar de destacar a sensibilidade da prefeita Andréia, que abraçou de pronto o projeto da feira e nos incentivou e, a Cultura Municipal que trabalhou em cada detalhe para que o evento atingisse seu objetivo que é reunir as famílias do Vale, expor produtos feitos pelo nosso povo, além de movimentar a economia local”, salientou a gestora.