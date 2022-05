Jaciara | Saúde lança a Campanha de Doação de Sangue e Cadastro de Medula Óssea

A Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o MT-Hemocentro, órgão ligado à Secretaria Estadual de Saúde, de Governo de Mato Grosso, promoverá a Campanha de Doação de Sangue e cadastro de doadores de medula óssea, entre os dias 31 de maio e 3 de junho no município. A ação será realizada no Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Jaciara.

“É a primeira vez que a iniciativa terá parceria com o MT-Hemocentro. Pois estava concentrada na região central de Cuiabá. Por meio da solicitação da prefeita Andréia e da indicação do deputado estadual Max Russi, conseguimos trazer a campanha para nossa cidade”, disse a coordenadora de Campanhas de Doação de Jaciara, Silvani Pereira.

Segundo Silvani, uma equipe de servidores municipais da Saúde e do MT-Hemocentro atenderão, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, no CEM, situado na Rua Jacira, Centro.

A abertura da campanha começa nesta terça-feira (31.05) e encerra na próxima sexta-feira (03.06).

“A transfusão de sangue, se realiza seguindo todos os cuidados e normas técnicas, é uma terapia segura e que pode salvar vidas. Entretanto, para doar sangue é preciso, além de solidariedade, ter responsabilidade e compromisso com a vida de outras pessoas”, completou a coordenadora.

Cadastro – Para o doador ou doadora de medula óssea receber o atendimento, é necessário realizar um cadastro ao Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME).

O que é necessário para se tornar doador?

Apresentar documento oficial com foto, válido em todo território nacional, ter entre 18 e 35 anos de idade;

Estar em bom estado geral de saúde;

Não ter doenças infecciosas ou de sistema imonológico;

Não ter doença neoplásica (câncer) ou hematológica (do sangue);

Apresentar um documento oficial com foto e o Cartão do SUS;

Fornecer telefones para contatos;

Preencher um formulário com dados pessoais;

Coletar uma amostra de sangue de 5 mil para testes.

Contato – Mais informações sobre a campanha de doação pode ser obtidas no telefones (66) 3461-1271 (CEM) e (65) 98433-0624 (Whatsapp – MT-Homocentro).