Jorge Jesus viaja para a Turquia para assinar com o Fenerbahçe

Fim da novela. Jorge Jesus vai voltar à ativa, mas em terras turcas. O ex-técnico rubro-negro, está a caminho de Istambul para acertar os últimos detalhes e assinar contrato com o Fenerbahçe. Segundo a imprensa turca, ele deve desembarcar na cidade por volta das 18h30 desta terça-feira.

A informação do acerto foi repercutida na Turquia e divulgada pelo jornalista especializado em mercado do futebol, Fabrizio Romano. A CNN de Portugal registrou o momento em que Jesus embarca para sua viagem no aeroporto de Lisboa.

A possibilidade de o português assumir o Fenerbahçe é repercutida desde que ele deixou o Benfica, no fim de 2021. À época, ele era opção para o lugar de Vítor Pereira, que atualmente está no Corinthians e havia sido demitido da equipe turca. No entanto, Ismail Kartal foi escolhido para encerrar a temporada.

A diretoria do Fenerbahçe manteve os contatos com Jorge Jesus desde então, e a classificação à fase prévia da próxima Liga dos Campeões acelerou o acerto. Segundo a imprensa turca, o português deve assinar um contrato de apenas uma temporada.