Irado por não poder entrar em casa noturna, suspeito efetua disparos e mata jovem

Uma mulher identificada sendo Ana Karine Noia da Silva, 21 anos, morreu baleada em um estabelecimento noturno na noite de domingo (29), em Sinop-MT.

Conforme as informações, o suspeito de 27 anos chegou na casa noturna armado, porém, sua entrada foi barrada pelo segurança.

O indivíduo ficou irado e alvejou tiros em direção à porta com o intuito de acertar o segurança, mas, acabou a acertando a jovem que morreu no local.

Um policial militar que estava no interior do estabelecimento, percebeu o tumulto após a jovem ser morta e efetuou disparos contra o suspeito, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Regional do município.