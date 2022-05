Jovem de 18 anos morre após passar por quebra-molas elevado em Rondonópolis

Thaynara Spalatti Klein, 18 anos, morreu após sofrer um grave acidente no último final de semana na Vila Aurora, em Rondonópolis-MT. A jovem teria perdido o controle da moto que pilotava após ‘rampar’ um quebra-molas elevado na rua Otávio Pitaluga.

Segundo informações, Thaynara teria sido arremessada por cerca de 100 metros do quebra-molas onde passou.

A equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas quando chegou na cena do acidente nada poderia ser feito, pois a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Confira abaixo a reportagem produzida pela TV Cidade e saiba mais: