Jovem de 22 anos morre após colisão entre moto e viatura da PM

Uma jovem motociclista de 22 anos morreu após uma colisão envolvendo uma moto e uma viatura da Polícia Militar (PM) no início da manhã deste domingo (15), no cruzamento da Rua Olivério Porta com a Avenida Goiás, Bairro Primavera I, em Primavera do Leste (MT).

Conforme informações, com o impacto a condutora da motocicleta caiu ao solo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

A morte foi constatada pela equipe do SAMU.

Foi realizado isolamento do local e feito a segurança até o encerramento dos trabalhos da perícia técnica.

Um Boletim de Ocorrência foi confeccionado para continuidade das providências.