Jovem é executado com tiro a queima roupa no Jardim das Flores

Um jovem, ainda não identificado, foi executado por volta das 13h desta terça-feira (17) no cruzamento da rua Eleoteria Maria da Conceição com a rua 3, no bairro Jardim das Flores, em Rondonópolis-MT. Ele estava seguindo de bicicleta quando foi atingido.

Segundo informações, o tiro foi na cabeça, efetuado bem de perto. A vítima ainda largou a bicicleta, tentou correr, mas caiu no matagal a cerca de 30 metros do local em que foi atingido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima já estava morta.

A Polícia Militar está no local fazendo isolamento do local até a chegada da Politec.