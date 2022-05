Jovem é preso em flagrante suspeito de esfaquear homem durante discussão

Um suspeito de 20 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil pelo crime de tentativa de homicídio, nesta segunda-feira (09), em Comodoro (MT), na região oeste do estado.

A Delegacia de Comodoro recebeu uma denúncia sobre o crime, que ocorreu na zona rural do município e vitimou um homem de 31 anos, golpeado com uma faca após uma discussão banal com o suspeito.

Após receber a informação, a equipe da Polícia Civil realizou diligências e conseguiu localizar o autor do crime, que tentou fugir do cerco policial. Ele foi localizado em uma lanchonete, próxima a um posto de combustível na BR-174, no sentido à cidade de Vilhena (RO). A prisão foi efetuada pela equipe do delegado Ricardo Sarto e os investigadores Carlos Mozair e Jackson Oliveira.

Encaminhado à unidade policial, o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e hediondo pelo delegado Eduardo Ribeiro, que conduzirá o inquérito. “Graças à toda equipe da Polícia Civil de Comodoro, a tentativa de homicídio foi em poucas horas esclarecida, com materialidade e indícios de autoria”, afirmou o delegado.

A arma provavelmente usada no crime foi apreendida.