Jovem morre após bater caminhonete em caminhão estacionado

Uma jovem motorista identificada como Ana Carolina Boscoli de 27 anos, morreu após bater uma caminhonete S10 em um caminhão que estava estacionado, no bairro Menino Deus, em Lucas do Rio Verde (MT). A vítima foi socorrida ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois do acidente.

De acordo com informações da Polícia, ao chegar no local, uma equipe do Corpo de Bombeiros encontrou Ana caída no solo, ao lado do carro, sendo auxiliada por algumas pessoas.

A caminhonete ficou danificada.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica esteve no local para realizar análises que possam auxiliar a Polícia Civil a esclarecer a dinâmica do acidente.