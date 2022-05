Jovem motociclista escorrega em pista e morre atropelado por ônibus

Um jovem identificado como João Paulo Mesquita de Olegário de 21 anos morreu após ser atropelado por um ônibus na noite desta quinta-feira (12), na Avenida João Gomes Sobrinho, no Bairro Lixeira, em Cuiabá (MT).

Conforme informações da Polícia, o jovem seguia pela avenida junto com a noiva na garupa da moto quando perdeu o controle da direção e caiu na pista. O rapaz acabou sendo atropelado pelo ônibus.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou a morte do rapaz. A noiva do jovem foi socorrida em estado grave.

Segundo primeiras informações, havia óleo na pista e tudo indica que a moto escorregou.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e a Polícia Civil apuram as causas do acidente.