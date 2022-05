Justiça acata defesa de Percival e extingue ação por supostas fraudes em licitação

O juiz da Primeira Vara Pública de Rondonópolis, Francisco Rogério de Barros, extinguiu uma ação por improbidade administrativa contra o ex-prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz (MDB) e o ex-secretário de trânsito e atual presidente da Coder, Argemiro Ferreira, no caso da contratação da empresa Talentech (também alvo) para a instalação e operacionalização dos radares fiscalizadores de velocidade. O magistrado atendeu a um pedido da defesa quanto à prescrição da ação judicial.

O Ministério Público Estadual (MPE) apontava irregularidades no processo licitatório. Percival e Argemiro forma acusados de fraudes na realização do certame. O valor do contrato era de mais de R$ 20 milhões.

A defesa do ex-prefeito, entretanto, alegou a prescrição intercorrente da ação, proposta em março de 2018. Quatro anos depois, ou seja, março de 2022, findou-se o prazo legal. A defesa pede, ainda, que os bens bloqueados do ex-prefeito sejam, agora, liberados pela Justiça.

Em 2018, a prefeitura de Rondonópolis já era comandada por José Carlos do Pátio, que suspendeu a contratação da Talentech.