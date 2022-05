Juvam promove ‘Semana Nacional do Meio Ambiente’ em Rondonópolis

As ações em celebração a ‘Semana Nacional do Meio Ambiente’ começaram nesta segunda-feira (30) e seguem até a próxima segunda-feira (6), em Rondonópolis (MT). Os eventos são realizados pelo Juizado Volante a Ambiental de Rondonópolis (Juvam), por meio da Juíza Milene Aparecida Beltramini, em prol do Meio Ambiente. O Dia Nacional do meio Ambiente é celebrado no dia 5 de junho.

A semana começou com um ciclo de palestras de Educação Ambiental que atenderá 06 Escolas Estaduais do Município.

As palestras trarão conhecimento sobre os temas levantados pelas escolas: Queimadas Urbanas e sua Consequências ao Meio Ambiente, Consumo consciente e descarte correto do lixo e Bioma Pantanal.

Para realização das palestras além da própria equipe de palestrantes o JUVAM promoverá a participação especial dos palestrantes: Domingos Sávio Barbosa – Doutor em Biologia, Simone Loverde Oliveira – Doutora em Ecologia, Leandro Bernardo Leite – Engenheiro Florestal- Mestre em Geotecnologia aplicada ao meio Ambiente e Sebastião Fernando empresa SEGER. O cronograma das palestras se encontra em anexo.

Já no dia 02 de junho a juíza do meio Ambiente Milene Aparecida Beltramini, dará a largada ao projeto de cunho sócio ambiental: 2ª Gincana Ambiental de Resíduos Recicláveis

“Amigos do meio Ambiente” a qual tem previsão de duração de 2 meses. Se inscreveram para o projeto 15 instituições de Ensino Estaduais, que envolverão em média 10.000 (dez mil) alunos. O Objetivo da Gincana é a conscientização da comunidade e das famílias por meio de seus alunos em manter um meio ambiente saudável e sustentável com a correta destinação dos resíduos recicláveis. Durante a gincana serão recolhidos embalagens tetra pak, garrafas plásticas, latas de alumínio, pilhas, baterias e óleo de cozinha. Todos os materiais arrecadados serão destinados às famílias dos cooperativados das cooperativas: Nova Esperança e Coopero.

Para a Dra Milene Aparecida Pereira Beltramini: Desenvolver nas crianças e adolescentes uma visão consciente sobre a importância de preservar o meio em que vivemos especialmente no modo de destinar os resíduos produzidos pelo consumo, realizando sua correta separação e destinação, é de essencial grandeza à saúde do nosso planeta, se tornando ainda mais forte por ser praticada em conjunto com seus familiares.

Para a diretora da Escola Estadual Professora Edith Pereira Barbosa, Patrícia Karina Barbosa: A ação do JUVAM dentro das escolas contribui com informações, orientações e incentivo as boas práticas cidadãs de respeito e cuidado com o meio ambiente. Os alunos aprendem também a importância do Juizado Volante Ambiental e a amplitude da sua atuação dentro da sociedade.

A realização dessa gincana organizada pelo JUVAM estimula os alunos e envolvem os familiares na coleta dos materiais, proporcionando para além da educação, um momento alegre e uma competição saudável. Aos poucos os conceitos se tornam práticas e as práticas melhoram a comunidade escolar.

A Escola professora Edith Pereira Barbosa parabeniza e agradece o apoio e a presença do JUVAM nas atividades da Semana do Meio Ambiente.

O JUVAM ainda participará como parceiro das programações a serem realizadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em blitz de doação de mudas que se realizarão no decorrer da semana, cercamento de áreas de proteção permanente (APPs), limpeza de córregos e recuperação de nascentes.