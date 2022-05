Liberdade de expressão | Entendendo Direito

Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, meus queridos leitores. É oficial, estamos a poucos meses da completa normalidade em relação à pandemia.

A Constituição permite a livre manifestação do pensamento, Art. 5º inciso IV diz: “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”, sendo essa a base da liberdade de expressão.

Hoje gostamos de dar opinião sobre tudo, isso em paralelo a alguns avanços tecnológicos que foram acontecendo. Em 1998 Google se tornou disponível, e as pesquisas sobre qualquer coisa ficaram mais rápidas. Anos depois, em 2004, o Orkut se tornou a primeira grande rede social entre nós e em 2008 chegou ao mercado os smartphones e nos tornamos super conectados.

O Estado é o poder, que dentro de um território manda em seu povo, hoje quem manda dentro do Estado é o Judiciário, silenciosamente, depois da segunda guerra mundial, depois que um líder eleito alemão levou o pais mais culto e organizado do mundo, a cometer as maiores barbaridades já feitas pela humanidade. Após isso foi silenciosamente desenhado um sistema, onde as pessoas continuariam votando, mas quem decidiria como última palavra sempre seriam os juízes, é chamado neoconsitucionalismo.

Os juízes são seres magníficos, muito racionais, muito cultos acertam a maioria das vezes, mas não foram eleitos por ninguém, e tem opiniões e visões de mundo que acabam impondo ao resto da sociedade, no presente momento está assim a liberdade de expressão:

No livre mercado de ideias é possível falar qualquer coisa dos políticos, empresários, professores, religiosos, do vizinho, enfim, de quase qualquer autoridade. Claro que liberdade de expressão não retira o fato que os crimes de calúnia, injúria e difamação continuam existindo e você pode ser acusado e condenado se chamar alguém com disfunção física de “aleijado”.

Toda e qualquer crítica é permitida contra o cristianismo, só contra o cristianismo, se expressar mais livremente sobre outra religião, pode ser condenado.

Agora aprendam bem, por enquanto não é permitido nenhuma crítica ao judiciário, a não ser que seja feita por eles próprios.

Digo isso para vocês entenderem como, por enquanto, está desenhada a situação. Liberdade de expressão total contra qualquer autoridade, desde que não seja os crimes de calúnia, injúria e difamação, ou sofrerá severas consequências as manifestações de liberdade de expressão, quando o judiciário ou juiz seja o criticado.