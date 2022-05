Luan Santana fará show beneficente em prol do Instituto de Prevenção do Câncer em Mato Grosso

O show beneficente será realizado no dia 15 de julho, com abertura dos portões às 20h, no centro de eventos Ghizoni, a arrecadação do evento será destinada ao Instituto de Prevenção do Câncer, filial do Hospital de Amor, que atende aos municípios da região Norte de Mato Grosso.

A realização do evento é da Associação dos Voluntários do Instituto de Prevenção do Câncer (AVIP), que desde sua fundação, no ano de 2018, angaria fundos para a construção e manutenção dos trabalhos do Hospital de Amor na região.

A presidente da AVIP, Dra. Anna Letícia Yanai, salienta que o show é uma importante forma de todos contribuírem pela causa.

“A ação agrega o término e manutenção das obras do Instituto, acreditamos que o evento será um espetáculo, o Luan é um artista que agrega todos os públicos, isso foi fundamental para nossa escolha por um artista”, explica Anna Letícia.

A organização do evento fica por conta da Saga Produções, do empresário Diogo da Silva Santos, o promotor de eventos explica que o lote promocional dos ingressos esgotou em menos de 24 horas, e explica como deve funcionar a entrada no dia do evento.

“A procura pelos ingressos está grande, o lote promocional esgotou em 24 horas e em breve vamos virar o lote. Colocamos a disposição a meia-entrada, para quem não tiver a carteira de estudante nacional, solicitamos que levem 2 quilos de alimento não perecível, uma forma a mais de contribuir com a sociedade”, finaliza Diogo.

Para adquirir os ingressos, os pontos de venda são: GarageBrazil, MG papelaria, site da Saga Produções: https://www.sagaproducoes.com.br/ e no site do Bilhete Agora: https://bilheteagora.com.br/

Associação dos Voluntários do Instituto de Prevenção (AVIP)

TELEFONE: (66) 9-9684-0451 (Paulo Prates -Secretário Executivo)

REDES: @avipnortemt

ENDEREÇO: Rua Veneza, 25, Jd. Veneza , Sinop-MT