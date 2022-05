Mãe acusada de matar o filho espancado é julgada

O julgamento de Daisy Reis, suspeita de ter assassinado o filho Nathan Henrique Amâncio há oito anos, quando o bebê tinha 1 ano e 8 meses, começou na manhã desta segunda-feira (2) no Fórum Lafaytte, na região centro-sul de Belo Horizonte. O júri, formado por quatro homens e três mulheres, está na fase de ouvir as testemunhas.

A criança foi espancada em janeiro de 2014 em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, e não resistiu aos ferimentos. No necrotério, Diogo Oliveira, pai do bebê, já desconfiava dos hematomas encontrados no corpo da criança. Ele contou na época que, com o laudo médico, teve certeza de que Daisy Reis, sua ex-mulher, tinha espancado o filho. A presença de Oliveira é esperada no julgamento.

Os exames confirmaram que Nathan foi agredido até a morte. Daisy foi denunciada pelo crime de homicídio qualificado, ou seja, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, e por motivo fútil. A polícia apurou que a mãe agrediu o filho porque estava insatisfeita com o fato de o ex-marido, pai da criança, não pagar a pensão alimentícia.

Na época do crime, o pai tinha 22 anos e Nathan era seu primeiro filho. Ele e Daisy se separaram porque Oliveira tinha descoberto um suposto envolvimento dela com drogas.

A suspeita foi presa em flagrante e chegou a ficar encarcerada por 100 dias. Ela foi detida no dia 5 de janeiro de 2014 e ficou no sistema prisional até 21 de março de 2014. Desde então, ela aguardava o júri em liberdade.